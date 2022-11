Marché de Noël de Pen Bron Centre marin de Pen Bron 44420 La turballe La turballe Catégories d’évènement: La Turballe

Marché de Noël de Pen Bron 3 et 4 décembre Centre marin de Pen Bron 44420 La turballe Le traditionnel Marché de Noël proposera 3 nouveautés : Réalisation de dessins par le collectif Urban Sketchers de Saint-Nazaire Presqu'île guérandaise Vente du livre Pen-Bron en présence de l'…

Réalisation de dessins par le collectif Urban Sketchers de Saint-Nazaire Presqu’île guérandaise

Vente du livre Pen-Bron en présence de l’auteur au profit des associations de Pen-Bron

14h-17h : Visite guidée de la chapelle

2022-12-03T10:00:00+01:00

2022-12-04T18:00:00+01:00

