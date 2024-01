Näcken – Festival Eurofonik Centre Marcet – Nouveau Pavillon Bouguenais, mercredi 13 mars 2024.

Date et horaire de début et de fin : 2024-03-13 16:30 – 17:15

Gratuit : non 5 € Réservation :- en ligne sur eurofonik.fr/billetterie- par téléphone au 07 69 95 22 83 – du lundi au vendredi, de 9h30 à 12h30 et de 14h à 17h.

Spectacle sonore immersif. « Näcken », spectacle musical imaginé conjointement par Söta Sälta et Spat’Sonore, mélange chansons, musique des bruits et paysages sonores. La confrontation de leurs imaginations débridées crée un univers immersif et poétique où la musique nous entraîne dans un monde magique, évoquant le joueur de flûte de Hamelin, les sirènes qui séduisirent Ulysse ou la légende de Näcken. Des plantes grimpantes en tubes de cuivre coiffées de pavillons corolles forment un igloo sonore dans lequel vient s’installer l’auditeur. avec Spat’Sonore : Philippe Bord (spat-cor), Nicolas Chedmail (spat-cor), Nina Daigremont (spat-trompette), et le duo Söta Sälta : Elsa Birgé (spat-chant, percussions, objets sonores), Linda Edsjö (spat-chant, percussions, objets sonores) Durée : 45 min. Tout public, à partir de 8 ans En coréalisation avec Pannonica, scène jazz et musiques improvisées. Dans le cadre d’Eurofonik, festival des musiques des mondes d’Europe (7 au 17 mars 2024)

Centre Marcet – Nouveau Pavillon Bouguenais 44340

https://eurofonik.fr/