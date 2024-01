Duo Ruut – Festival Eurofonik Centre Marcet – Nouveau Pavillon Bouguenais, vendredi 8 mars 2024.

Date et horaire de début et de fin : 2024-03-08 20:30 – 22:30

Gratuit : non 5 € à 16 € Réservation :- en ligne sur eurofonik.fr/billetterie- par téléphone au 07 69 95 22 83 – du lundi au vendredi, de 9h30 à 12h30 et de 14h à 17h.

Duo folk estonien. La sonorité de Duo Ruut a été façonnée par l’association de deux jeunes musiciennes et autrices-compositrices estoniennes, Ann-Lisett Rebane et Katarina Kivi. Leur musique évolue autour d’une unique cithare et de chants. Inspirées par l’héritage des traditions estoniennes, elles sont influencées par leur ouverture sur diverses cultures. Leurs propres compositions, contemporaines et mélancoliques, s’appuient sur la symbiose de leurs deux voix singulières. Ann-Lisett Rebane et Katarina Kivi : cithare estonienne, chant Dans le cadre d’Eurofonik, festival des musiques des mondes d’Europe (7 au 17 mars 2024)

Centre Marcet – Nouveau Pavillon Bouguenais 44340