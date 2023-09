Tant que li Siam Centre Marcet, Bouguenais (44), 1 décembre 2023, .

Tant que li Siam Vendredi 1 décembre, 20h30 Centre Marcet, Bouguenais (44) 5 à 17 €

Le Nouveau Pavillon, scène de musiques trad’ actuelles, accueille Tant que li Siam qui, à l’issue d’une semaine de résidence, chantera un répertoire original de poèmes collectés autour du Ventoux, et plus largement en Provence. Sur scène, deux voix féminines, deux voix masculines, des percussions : voici l’expression la plus emblématique des polyphonies provençales.

Le concert sera présenté à l’issue de 5 jours de résidence au Nouveau Pavillon.

Infos et billetterie : https://lenouveaupavillon.com/evenements/tant-que-li-siam/

Centre Marcet, Bouguenais (44) 2, Rue Célestin Freinet

Centre Marcet, 44340 Bouguenais, France [{« link »: « https://lenouveaupavillon.com/evenements/tant-que-li-siam/ »}, {« link »: « https://agendatrad.org/e/45016 »}, {« link »: « https://agendatrad.org/ »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-01T20:30:00+01:00 – 2023-12-01T22:30:00+01:00

