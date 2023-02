Rhizottome + Perrine Bourel Centre Marcet, Bouguenais (44)

5 à 13 €

avec Perrine Bourel et Rhizottome Centre Marcet, Bouguenais (44) 2, Rue Célestin Freinet Centre Marcet, 44340 Bouguenais, France [{“link”: “https://agendatrad.org/e/41277”}, {“link”: “https://agendatrad.org/”}] Entre trad’, jazz et improvisations Le festival Eurofonik, musiques des mondes d’Europe, et le Pannonica, scène jazz et musiques improvisées, s’associent pour proposer une soirée au croisement des deux orientations artistiques, avec des propositions qui innovent et expérimentent (plateau partagé avec Rhizottome et Perrine Bourel). source : événement Rhizottome + Perrine Bourel publié sur AgendaTrad

2023-03-11T20:30:00+01:00

2023-03-11T23:30:00+01:00

