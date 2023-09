Frictions – Les Archipels / Philippe Meunier et Ian Yaworski – Saison Nouveau Pavillon Centre Marcet Bouguenais, 13 avril 2024, Bouguenais.

2024-04-13

Horaire : 20:30

Gratuit : non 5 € BILLETTERIES : – lenouveaupavillon.com- au 07 69 95 22 83 (lundi au vendredi de 9h30 à 12h30 et de 14h à 17h)

Gigue québécoise revisitée « Frictions » est une performance déambulatoire in situ qui convoque les matériaux chorégraphiques de la gigue, danse traditionnelle québécoise de pas hérités du folklore écossais et irlandais. Les deux chorégraphes montréalais proposent ici une gigue contemporaine déconstruite, mais surtout émouvante et touchante par les relations qu’elle nous présente, d’abord entre les interprètes, puis entre les interprètes et les spectateurs/spectactrices. Le public est plongé au coeur d’une oeuvre où sont ressentis le rythme, le jeu, le plaisir et la rigueur. Chorégraphies : Philippe Meunier et Ian Yaworskien collaboration avec les interprètes (en alternance) : Jonathan C.-Rousseau, David Campbell, Sébastien Chalumeau, Philippe Meunier, Olivier Rousseau, Liane Thériault, Antoine Turmine et Ian YaworskiCompositeur : Antoine Berthiaume Le spectacle sera précédé de la restitution du projet de danse participatif « Êtres en création – Partition ».

Centre Marcet Couëts 2 Bouguenais 44340

https://lenouveaupavillon.com/programmation/