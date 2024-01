Le Dindon – Théâtre de l’Ultime Centre Marcet Bouguenais, 29 décembre 2023, Bouguenais.

Date et horaire de début et de fin : 2023-12-29 20:00 –

Gratuit : non de 12 € à 21 € Tarif spécial 31 décembre : 26 € Billetteries :- pianocktail-bouguenais.fr- au guichet du Piano’cktail ou par téléphone au 02 40 65 05 25 du mardi au vendredi de 14h à 17h30

Feydeau, génie incontesté du vaudeville, est entre les mains de la troupe de l’Ultime. La promesse d’un cocktail explosif ! Branle-bas de combat à l’hôtel Ultimus ! Les évènements se télescopent, les intrigues s’entrecroisent, les guet-apens se tendent, les valises se confondent, les flagrants délits d’adultère pleuvent… Et la police ? Que vient-elle faire dans cette galère ? Huit acteurs, plus de quinze personnages… Avis de tempête sur le plateau !

Centre Marcet Couëts 2 Bouguenais 44340