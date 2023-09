Maaar – Saison Nouveau Pavillon Centre Marcet Bouguenais, 7 décembre 2023, Bouguenais.

2023-12-07

Horaire : 20:30

Gratuit : non 5 € à 17 € / Gratuit pour les moins de 10 ans BILLETTERIES : – lenouveaupavillon.com- au 07 69 95 22 83 (lundi au vendredi de 9h30 à 12h30 et de 14h à 17h)

Voyage chanté d’Espagne en Bretagne « Maaar » est un tissage de matières sonores alliant différentes cultures et langues. L’énergie des voix des trois chanteuses nous emporte dans la transe des chants de travail, dans la sensibilité des complaintes, au fil de l’eau et des récits de vie, au rythme d’une nature abondante. La puissance des voix et des percussions est magnifiée par la rencontre de ces trois passionnées de la péninsule ibérique et par les chemins empruntés entre l’Amérique Latine, l’Occitanie et la Bretagne. C’est une vague sonore, un tissage où l’instrument-voix nous amène à communiquer avec le monde. Elsa Corre : voix et percussionsRebecca Roger Cruz : voix et percussionsCharlotte Espieussas : voix, percussions et accordéon

Centre Marcet Couëts 2 Bouguenais 44340

https://lenouveaupavillon.com/programmation/