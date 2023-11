Tant que li Siam – Saison Nouveau Pavillon Centre Marcet Bouguenais, 1 décembre 2023, Bouguenais.

2023-12-01

Horaire : 20:30

Gratuit : non 5 € à 17 € / Gratuit pour les moins de 10 ans BILLETTERIES : – lenouveaupavillon.com- au 07 69 95 22 83 (lundi au vendredi de 9h30 à 12h30 et de 14h à 17h)

Polyphonies du Ventoux « Tant que li Siam » (« Tant que nous y sommes ») chante un répertoire original de poèmes collectés autour du Ventoux, et plus largement en Provence. Deux voix féminines, deux voix masculines, des percussions : voici l’expression la plus emblématique des polyphonies provençales. Si les artistes chantent des poèmes collectés, que ceux-ci soient le fruit de la créativité d’illustres anonymes ou d’auteurs et autrices plus célèbres, leur maîtrise des répertoires de cette aire occitane crée une proximité et un sentiment de familiarité nous invitant à nous laisser porter, pour une pérégrination sonore et humaine. Marie-Madeleine Martinet : voix, pandeiro, sagattesAudrey Peinado : voix, percussionsMario Leccia : voix, zarb, daf, tamburelloMickaël Portalès : voix, percussion

Centre Marcet Couëts 2 Bouguenais 44340