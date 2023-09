Les Géantes – par Duo du Bas – Saison Nouveau Pavillon Centre Marcet Bouguenais, 22 novembre 2023, Bouguenais.

2023-11-22

Horaire : 15:00

Gratuit : non 5 € BILLETTERIES : – lenouveaupavillon.com- au 07 69 95 22 83 (lundi au vendredi de 9h30 à 12h30 et de 14h à 17h)

Spectacle familial en quête d’héroïnes Elsa Corre et Hélène Jacquelot sont parties à la rencontre de personnalités hors-norme, aux vies riches et parfois tragiques, aux destins atypiques. Ces « géantes » sont les héroïnes des chansons que les artistes ont écrites et composées. Leurs rencontres constituent le fil rouge du nouveau répertoire du Duo Du Bas, tel un road-movie extravagant. Toujours très attachées à l’exploration musicale autour de leurs deux voix et des objets du quotidien, qu’elles aiment détourner au profit du rythme et de la poésie, les deux chanteuses nous proposent un concert poétique, empli d’humanité. Elsa Corre : écriture, composition, chant et petites percussionsHélène Jacquelot : écriture, composition, chant et petites percussions Public : famille, à partir de 6 ans

Centre Marcet Couëts 2 Bouguenais 44340

https://lenouveaupavillon.com/programmation/