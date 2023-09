Les disparu·e·s de Nantes – par Sylvain GirO & Nicolas Bonneau – Saison Nouveau Pavillon Centre Marcet Bouguenais, 19 octobre 2023, Bouguenais.

2023-10-19

Horaire : 20:30

Gratuit : non 5 € à 17 € / Gratuit pour les moins de 10 ans BILLETTERIES : – lenouveaupavillon.com- au 07 69 95 22 83 (lundi au vendredi de 9h30 à 12h30 et de 14h à 17h)

Conte/Concert – Complainte criminelle d’aujourd’hui Le conteur Nicolas Bonneau et le chanteur Sylvain GirO s’associent pour raconter un fait-divers contemporain : l’affaire Troadec. Pour cela, ils ont décidé d’explorer la forme de la complainte criminelle. S’inspirant de ce style de chant populaire, proche du récit, leurs voix alternent, se juxtaposent, se mêlent, pour raconter cette affaire qui avait défrayé la chronique dans les années 2010. En assistant à ce spectacle, on recolle peu à peu les morceaux d’une histoire tragique, laissant apparaître sa dimension humaine, politique et cathartique. « Les disparu·e·s de Nantes », entre arts de la parole et chant traditionnel, s’appuie également sur un dispositif scénique singulier, enrichissant l’immersion et la puissance de la création. Nicolas Bonneau : récitSylvain GirO : chant, mandole, récitTati Mouzo : dessins

Centre Marcet Couëts 2 Bouguenais 44340