Stella Maris – Cie Digital Samovar Centre Marcet, 10 mai 2023, Bouguenais.

2023-05-10

Horaire : 17:00

Gratuit : non 5€ enfant / 6€ adulte

Installés sur de petites îles, les jeunes spectateurs et leurs parents font la connaissance d’un homme et d’une femme. Ils vivent ici tout près de l’eau. Elle parle grenouille, aime plonger sa tête dans la rivière. Il préfère converser avec les oiseaux, sentir la caresse du vent. Ils guident le public entre terre et mer, au coeur du vivant. Une expérience visuelle, sonore et tactile ! Public : de 6 mois à 5 ans

Centre Marcet Bouguenais 44340

02 40 65 05 25