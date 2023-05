Janick Martin Trio – Saison Nouveau Pavillon Centre Marcet, 20 avril 2023, Bouguenais.

2023-04-20

Horaire : 20:30

Gratuit : non 4 € à 17 € / Gratuit pour les moins de 10 ans BILLETTERIES : – lenouveaupavillon.com- au 07 69 95 22 83 (mardi au vendredi de 10h à 12h et de 14h à 17h)

Transe populaire et folklore imaginaire Accordéoniste à l’origine des formations Hamon-Martin (duo et quintet), compagnon de route du violoniste Jacky Molard au sein de son quartet depuis 2005, Janick Martin navigue depuis plus de 25 ans entre fest-noz et concert. Avec cette première création consacrée à son seul répertoire, inspirée par les danses populaires dans ce qu’elles ont de plus viscéral, Janick s’entoure d’un trombone et d’une guitare électrique, flirte avec les danses bretonnes, les tarentelles italiennes, ou l’improvisation la plus libre. Le résultat est un concert intense, extrêmement mélodique, synthèse d’un parcours artistique déjà riche. Janick Martin : accordéon diatonique / Julien Tual : guitare électrique / Simon Latouche : trombone Création soutenue par Le Nouveau Pavillon, en partenariat avec Aux heures d’été, festival des cultures d’ici et d’ailleurs.

Centre Marcet Bouguenais 44340

