Horaire : 15:00

Gratuit : non 5€ enfant / 6€ adulte 5-10 ans et + La petite Loïse a le génie de la sottise. Ce dimanche 18 mai 1930, il faut absolument que l’enfant soit présentable car ses parents organisent une soirée très… royale ! Génial inventeur, le Dr. Spongiak aura-t-il la solution pour que fleurisse l’âge de raison ? Accompagnées d’un musicien, deux comédiens racontent cette histoire loufoque en manipulant sur des rétroprojecteurs des silhouettes découpées. Un fascinant cinéma artisanal ! Les Trucs en + : Atelier marionnetteCréez votre marionnette, apprenez à la manipuler et à lui donner vie ! (sur réservation) Centre Marcet Bouguenais 44340

