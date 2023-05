Mokofina – Festival Eurofonik Centre Marcet, 15 mars 2023, Bouguenais.

Concert pour petites bouches – de 6 mois à 5 ans. Pièce musicale destinée au très jeune public, « Mokofina » met en valeur le plus vieil instrument de l’humanité : la bouche. Manger, boire, respirer, souffler, parler, siffler, embrasser, grimacer, chanter… C’est fou tout ce qu’on peut faire avec la bouche ! Avec « Mokofina », Kristof Hiriart expérimente, cherche, façonne et dévoile aux jeunes spectateurs et spectatrices l’incroyable potentiel musical de notre cavité buccale. Dans un décor aux lumières chaudes, propice à l’écoute, l’artiste nous entraîne dans un voyage sonore étonnant et montre qu’au fond, chacun d’entre nous possède, sans nécessairement en avoir conscience, une âme de musicien ou de musicienne. Kristof Hiriart : écriture, mise en scène, voix, percussions Durée : 25 min. En partenariat avec Stereolux et le centre socioculturel Maison pour Tous. Dans le cadre d’Eurofonik, festival des musiques des monde d’Europe (9 au 19 mars 2023)

Centre Marcet Bouguenais 44340