Je te regarde – par les Aphoristes Centre Marcet, 1 mars 2023, Bouguenais.

2023-03-01 Représentations les 28 février et 1er mars 2023 à 20h

Horaire : 20:00 21:30

Gratuit : non 15 € Billetterie : theatredelultime.fr

Pièce contemporaine qui nous interroge sur le sens de nos vies dans un monde où le virtuel devient omniprésent. « Je te regarde » décrit une société ultra-connectée où chacun est tour à tour surveillé ou surveillant. Le récit s’articule autour de quatre personnages en quête de sens, abandonnés face à leurs écrans respectifs par une société de plus en plus dématérialisée. Qu’ils soient employé d’une multinationale, gardienne de prison, jeune cadre dynamique ou agent de sécurité d’aéroport, les protagonistes sont isolés, coupés de tout contact physique avec autrui. Texte d’Alexandra BadeaMise en scène de François ParmentierAvec Claudine Bonhommeau, Gilles Gelgon, Berdine Nusselder, Nicolas Sansier Durée : 1h30 Co-réalisation Théâtre de l’Ultime/Les Aphoristes.

Centre Marcet Bouguenais 44340

http://theatredelultime.fr/index.html