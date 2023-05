Gaston le jardinier Centre Marcel-Pagnol, 3 juin 2023, Saran.

Gaston le jardinier Samedi 3 juin, 14h00 Centre Marcel-Pagnol Entrée libre, accès gratuit – Parking devant le Centre Marcel-Pagnol, rue du Grand-Clos. Navette en calèche possible.

Ces deux personnages masqués et sur échasses, chuchotent aux oreilles des fleurs, des plantes, des arbres et murmurent aux oreilles des humains. Calmes, paisibles, Gaston et Marguerite déambulent dans leurs grands jardins des villes et des campagnes. Et il est toujours très agréable de voir ces jardiniers offrir une fleur, un bonbon, une graine ou un mot doux. Leurs masques et leurs costumes sont à l’image des cartes postales et des photos d’antan, déjà un souvenir. Qu’ils sont heureux ces deux là !! Et ils nous le rendent bien… Un moment plein de poésie proposé par la compagnie orléanaise, Krizo Théâtre.

Centre Marcel-Pagnol rue du Grand clos 45770 SARAN Saran 45770 Loiret Centre-Val de Loire [{« type »: « email », « value »: « audrey.carme@ville-saran.fr »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

