Saran Troc de plantes et de graines Centre Marcel-Pagnol, 3 juin 2023, Saran. Troc de plantes et de graines Samedi 3 juin, 13h30 Centre Marcel-Pagnol Entrée libre, accès gratuit – Parking devant le Centre Marcel-Pagnol, rue du Grand-Clos. Navette en calèche possible. Venez échanger des plantes et des graines pour le jardin ! Les différents partenaires de la Ville de Saran et l’association Jardins 2000 vous accueilleront sur leur stand d’information. Centre Marcel-Pagnol rue du Grand clos 45770 SARAN Saran 45770 Loiret Centre-Val de Loire [{« type »: « email », « value »: « audrey.carme@ville-saran.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-03T13:30:00+02:00 – 2023-06-03T18:00:00+02:00

