A la découverte de l’océan centre Marceau, 17 avril 2023, Batz-sur-Mer.

Le séjour se déroule sur le centre d’hébergement Marceau. Cette base est en bordure de Plage dans un parc privé de 3ha. Les enfants logeront dans des chambres de 4 à 7 lits avec sanitaires complets dans chaque chambre. Nombreuses salles d’activités sont disponibles ainsi qu’une salle de lecture, un réfectoire, une infirmerie. Un terrain multisport ainsi que des tables de pique-Pong sont à disposition. Un des objectifs du projet est de renforcer les compétences et les apprentissages de façon ludique, dans une pédagogie d’apprendre autrement.

Le fil conducteur : l’océan, environnement et écologie

Ce séjour à la mer est l’occasion de découvrir de manière active un milieu différent : étudier le relief, la faune, la flore, l’habitat, les métiers, les coutumes. C’est le moment de découvrir un autre mode de vie et de sensibiliser les enfants à la nature et aux problèmes écologiques.

• Activité Land Art Coquillages sur la plage à la manière de Stefano Burlani

• Visite d’un Moulin à Batz sur mer OBJECTIF : Faire comprendre aux enfants le fonctionnement d’un moulin à vent, visite commentée par le meunier du moulin de la Falaise. Explications sur l’extérieur du moulin : les ailes, le secret du toit.

• La Laisse de Mer : une ressource menacée par l’activité humaine OBJECTIF : Faire découvrir aux enfants les rejetés de la mer (algues, bois flotté, os de seiche…) ramassage des éléments naturels et non naturels sur la plage. Mise en commun pour trier, analyser et retracer l’histoire de ces trouvailles : origine, problèmes, solutions.

• Les marais salants : découverte d’une activité respectueuse de son environnement à Batz sur mer OBJECTIF : Comprendre le fonctionnement du marais salant et découvrir la richesse de ce patrimoine écologique.

• Atelier vannerie : fabrique un objet (étoile, pot à crayon…) à partir d’éléments naturels

centre Marceau 6 route de Saint-Nudec, 44740 BATZ SUR MER

2023-04-17T09:00:00+02:00 – 2023-04-17T21:30:00+02:00

2023-04-21T09:00:00+02:00 – 2023-04-21T21:30:00+02:00