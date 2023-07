Séjour CAMP+ Juillet 2023 – Manoir Saint Nectaire Centre Manoir du Viginet Saint-Nectaire, 1 juillet 2023, Saint-Nectaire.

Séjour CAMP+ Juillet 2023 – Manoir Saint Nectaire 1 – 9 juillet Centre Manoir du Viginet 1000€

Le CAMP+ est un séjour éducatif innovant qui permet aux jeunes issus de QPV de révéler leur potentiel dans un cadre extra-scolaire. Le contenu pédagogique est co-construit par des professeurs coordinateurs et le programme est encadré par des étudiants post-bac et jeunes actifs de parcours variés, animés par l’envie de partager leurs expériences et d’accompagner les plus jeunes générations.

Les CAMP+ ont vocation à être gratuits pour les familles et pour cela, l’association assure par ses différents partenaires 50% du coût de l’action. Pour autant, en participant au séjour, les jeunes s’engagent à être formés par l’association pour devenir mentors bénévoles auprès des collégiens de leur ville ainsi de poursuivre la transmission de génération en génération.

Entre des ateliers de montée en compétences (savoir-faire / savoir-être) et de renforcement des apprentissages, des activités sportives, de loisirs, de créativité, et des sorties culturelles, les séjours offrent un cadre propice à l’émergence du potentiel des jeunes.

Le prochain séjour CAMP+ se déroulera du 01 au 09 juillet 2023 sur le site du « Centre Manoir du Viginet » dà Saint Nectaire, aux portes du Massif du Sancy. Le séjour accueillera 40 jeunes de 15-17 ans répartis par tranche d’âge par étage. Le site propose également un réfectoire, plusieurs salles équipées, un grand espace vert, et une piscine intérieure.

L’équipe sera composée de :

– Un directeur diplômé pour l’ACM ;

– Un responsable pédagogique ;

– Une assistant sanitaire (et référent covid);

– 8 étudiants ou jeunes actifs formés pour l’encadrement de mineurs et formés au programme pédagogique du séjour.

Le taux d’encadrement s’élève ainsi à 1 encadrant pour 5 jeunes.

Le séjour s’organise autour de 3 pédagogies principales :

La pédagogie immersive, en favorisant une expérience intense de 8 jours « comme dans une bulle » à l’écart de l’environnement familié des jeunes. Cette vie en communauté permet de créer un véritable lien de confiance, précieux pour l’épanouissement des jeunes.

La pédagogie active, en rendant les jeunes acteurs de leur expérience et des apprentissages.

La pédagogie par les pairs, en encadrant le séjour par des étudiants et jeunes actifs animés par l’envie de transmettre leurs compétences et expériences aux plus jeunes générations et en valorisant l’intelligence collective des jeunes accompagnés.

Aussi les activités et ateliers du séjour CAMP+ s’articulent autour de plusieurs objectifs pédagogiques transversaux :

Valoriser le rapport à soi-même

Travailler des compétences non académiques de façon transversale :

– l’estime de soi : liée à « l’être » et à l’identité

– l’affirmation de soi : liée au “faire”, à l’action et aux réalisations

– la confiance en soi : liée à “l’avoir” et aux résultats

– Améliorer le rapport à l’école et lutter contre l’autocensure.

Repenser la place du « sachant » et de « l’apprenant »

– Dans le cadre du “petit-déj actu”, un sujet d’actualité est présenté par les jeunes ;

– Les pratiques numériques des élèves sont valorisées pour la communication du séjour sur les réseaux sociaux ;

– L’expression des talents est incitée lors des veillées.

Accompagner la réussite scolaire et construire son projet d’orientation

– Proposer du soutien scolaire et renforcer ses méthodes de travail ;

– Développer son autonomie et savoir être accompagné ;

– Découvrir des parcours de réussite variés ;

– Se familiariser avec les processus de candidature liés aux choix d’orientation.

Favoriser une ouverture sociale et culturelle

– Initier à la prise de parole en public et à l’argumentation

– Sensibiliser aux codes professionnels : comportement, habillement…

– Développer l’esprit critique à travers des débats et analyses de l’actualité

– Découvrir des lieux historiques et des richesses locales à travers des sorties culturelles

– Valoriser la diversité dans une cohésion de groupe avec des activités collectives.

En lien avec ces différents objectifs, chaque matinée est réservée aux « projets d’activités pédagogiques » choisis, préparés et animés par les jeunes à l’aide des encadrants. Au delà de ces projets, des activités créatives, ludique, de loisirs, ou sportives sont organisées. Et à minima une sortie culturelle est proposée sur la semaine.

Une sortie organisée le mercredi favorise la découverte du patrimoine historique, culturel et naturel français par la visite de monuments, parcs et jardins, et de centre-ville au paysage architectural riche.

Enfin, pendant le séjour, l’association CAMPLUS veille à créer un sentiment d’appartenance auprès des jeunes par la distribution de diverses accessoires et vêtements avec son logo. Le but étant de faire en sorte que les jeunes se sentent comme de vrais ambassadeur de l’association auprès de leur entourage et ainsi créer une communautée centrée sur le partage de valeurs communes.

