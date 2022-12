Astronomie Malibert Centre MALIBERT, 15 août 2021, ST CHINIAN.

Observer et comprendre les étoiles avec les copains

Centre MALIBERT Babeau Bouldoux, 34360 ST CHINIAN ST CHINIAN Occitanie Route : Entre Béziers et Castres direction Saint Chinian sur la D612. Accès bus par la ligne Béziers – La Salvetat sur Agout. Train : Gare de Narbonne à 43km, Béziers à 37km Avion : Aéroport Béziers Cap d'Agde à 54km

Ancienne ferme entièrement rénovée et implantée sur un domaine de 240 hectares, le centre Malibert est situé à 30 km de Béziers, à la limite du Tarn et de l’Aude. On y accède à partir de St Chinian en remontant la vallée du Vernazobre. Le centre est doté d’une piscine non couverte, d’aires de jeux extérieures aménagées, de cinq unités de couchages composé de chambres de 2 à 5 lits avec sanitaires à proximité, d’une salle planétarium, d’un observatoire astronomique et de différentes salles d’activités (informatique, vidéo, de jeux, ping pong, baby foot…). Il est agréé par l’Union astronomique Internationale (UAI). Nos petits jardiniers en herbe auront l’occasion de déguster les produits du potager bio cuisinés par le chef du centre.

Regarde le ciel, découvre les secrets de la voûte céleste et deviens un véritable astronome capable de déchiffrer les mystères de notre système solaire! Apprends à manipuler une boussole et un télescope, explore les galaxies, observe les comètes, fabrique une fusée à eau et grâce à ta connaissance des étoiles, lance toi dans une course d’orientation. Au sein du planétarium, tu découvriras les légendes du ciel, de Cassiopée à la Gande Ourse en passant par l’étoile polaire.

En plus de ce programme pour devenir un vrai petit astronome, différents ateliers te seront proposés tous les jours : gymnastique, cirque, poney, activités manuelles, théâtre… et tu choisisras celui que tu préfères.

Il n’est pas nécessaire de fournir d’élément particulier pour la pratique de ces activités.

