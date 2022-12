Grand aventurier à Malibert Centre MALIBERT, 8 août 2021, ST CHINIAN.

Grand aventurier à Malibert 8 – 15 août 2021 Centre MALIBERT

Sur inscription. Tarif à partir de 519,00 €

Des copains et de la nature : c’est parti pour l’aventure!

Centre MALIBERT Babeau Bouldoux, 34360 ST CHINIAN ST CHINIAN Occitanie Route : Entre Béziers et Castres direction Saint Chinian sur la D612. Accès bus par la ligne Béziers – La Salvetat sur Agout. Train : Gare de Narbonne à 43km, Béziers à 37km Avion : Aéroport Béziers Cap d’Agde à 54km [{« link »: « https://oasites.s3.eu-central-1.amazonaws.com/colos/projet_educatif.pdf »}, {« link »: « https://oasites.s3.eu-central-1.amazonaws.com/colos/protocole_sanitaire.pdf »}]

Ancienne ferme entièrement rénovée et implantée sur un domaine de 240 hectares, le centre Malibert est situé à 30 km de Béziers, à la limite du Tarn et de l’Aude. On y accède à partir de St Chinian en remontant la vallée du Vernazobre. Le centre est doté d’une piscine non couverte, d’aires de jeux extérieures aménagées, de cinq unités de couchages composé de chambres de 2 à 5 lits avec sanitaires à proximité, d’une salle planétarium, d’un observatoire astronomique et de différentes salles d’activités (informatique, vidéo, de jeux, ping pong, baby foot…). Il est agréé par l’Union astronomique Internationale (UAI). Nos petits jardiniers en herbe auront l’occasion de déguster les produits du potager bio cuisinés par le chef du centre.

Nous te proposons de vivre une colo différente en explorant diverses activités physiques au sein d’un groupe restreint. Grâce à ce séjour tu pourras explorer les parois rocheuses de la région,dompter la rivière et bivouaquer sur des territoires encore très peu fréquentés où la nature est préservée.

Viens participer à cette semaine intense en découvertes de l’environnement des contreforts du Haut Languedoc.

Au programme nous te proposons :

tous les matins de nombreux ateliers au choix (cirque, gym, land-art…)

les après midi : escales, canoë, bellYak, bivouac, course d’orientation et lecture de paysage, piscine du centre….

le soir : veillées et soirées à thème

Consulter le document « Projet éducatif des PEP »

Consulter le document « Protocole sanitaire »



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-08-08T15:30:00+02:00

2021-08-15T10:00:00+02:00