Concours d’orthographe « N’ayons pas peur des mots » Centre Madeleine Louaintier Flers, 18 novembre 2023, Flers.

Flers,Orne

Le traditionnel concours d’orthographe « N’ayons pas peur des mots » organisé par Flers Agglo aura lieu le samedi 18 novembre 2023 à 14h au centre Madeleine Louaintier de Flers.

Sur inscription auprès de l’office de tourisme de Flers ou de la médiathèque de Flers.

2023-11-18 14:00:00 fin : 2023-11-18 . .

Centre Madeleine Louaintier

Flers 61100 Orne Normandie



The traditional « N’ayons pas peur des mots » spelling bee organized by Flers Agglo will take place on Saturday November 18, 2023 at 2pm at the Madeleine Louaintier center in Flers.

To register, contact the Flers tourist office or the Flers media library

El tradicional concurso de ortografía « N’ayons pas peur des mots », organizado por Flers Agglo, tendrá lugar el sábado 18 de noviembre de 2023 a las 14.00 horas en el centro Madeleine Louaintier de Flers.

Para inscribirse, diríjase a la oficina de turismo de Flers o a la mediateca de Flers

Der traditionelle Rechtschreibwettbewerb « N’ayons pas peur des mots », der von Flers Agglo organisiert wird, findet am Samstag, den 18. November 2023 um 14 Uhr im Madeleine Louaintier-Zentrum in Flers statt.

Mit Anmeldung beim Fremdenverkehrsamt von Flers oder in der Mediathek von Flers

Mise à jour le 2023-10-26 par Normandie Tourisme / Calvados Attractivité