ST PALAIS SUR MER Centre Louis Gaston Roussillat Saint-Palais-sur-Mer Catégories d’évènement: Charente-Maritime

Saint-Palais-sur-Mer

ST PALAIS SUR MER Centre Louis Gaston Roussillat, 7 juillet 2021, Saint-Palais-sur-Mer. ST PALAIS SUR MER 7 – 18 juillet 2021 Centre Louis Gaston Roussillat

Les tarifs des séjours sont calculés en fonction du quotien famillial de chaque famille.

dans le cadre de l’opération « colonies apprenantes » par le Ministère de l’Éducation Nationale. Centre Louis Gaston Roussillat 73 AV de la Grande Côte, 17420 Saint-Palais-sur-Mer Saint-Palais-sur-Mer 17420 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine Dotée d’immenses plages de sable fin,Saint-Palais-sur-Mer et une station balnéaire de carectère dans l’embouchure de la Gironde.

Le centre de vacances se situe à quelques pas de l’océan dans une vaste propriété ombragée.

Les activités proposées en plus de l’immersion et la découverte du littoral sont:

Les baignades et journées sur la plage.

La Pêche à pied.

Des Randonnées sur le littoral.

Des Courses d’orientation

Du Char à voile

…

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-07T07:30:00+02:00

2021-07-18T21:30:00+02:00

Détails Catégories d’évènement: Charente-Maritime, Saint-Palais-sur-Mer Autres Lieu Centre Louis Gaston Roussillat Adresse 73 AV de la Grande Côte, 17420 Saint-Palais-sur-Mer Ville Saint-Palais-sur-Mer Age minimum 6 Age maximum 11 lieuville Centre Louis Gaston Roussillat Saint-Palais-sur-Mer Departement Charente-Maritime

Centre Louis Gaston Roussillat Saint-Palais-sur-Mer Charente-Maritime https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-palais-sur-mer/

ST PALAIS SUR MER Centre Louis Gaston Roussillat 2021-07-07 was last modified: by ST PALAIS SUR MER Centre Louis Gaston Roussillat Centre Louis Gaston Roussillat 7 juillet 2021 Centre Louis Gaston Roussillat Saint-Palais-sur-Mer Saint-Palais-sur-Mer

Saint-Palais-sur-Mer Charente-Maritime