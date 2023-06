Cap sur Saint-Tropez Centre Lou-Riou Saint-Tropez, 10 juillet 2023, Saint-Tropez.

Cap sur Saint-Tropez 10 – 14 juillet Centre Lou-Riou Su inscriptions, Tarifs en fonction du Quotient familiale.

Pour cet été 2023, nous proposons aux enfants de vivre une expérience fantastique. Un voyage à la mer. Et pas n’importe où ! A Saint Tropez.

Les enfants vont lacher l’ancre dans ce petit village de la côte d’azur. Détente, baignades et visites culturelles sont au programme. Ils seront accueillis au Village vacances LOU RIOU. A l’abri des regards et pourtant à deux pas d’un Saint-Tropez en effervescence, le pied à terre idéal pour découvrir la cote d’azur. Ce séjour est ouvert aux enfants à partir de 6 ans et ce jusqu’à 14 ans. Il sera encadré par 3 animateurs pour 15 places disponibles. Une attention particulière sera portée sur le bien-être de l’enfant. Ce séjour va lui permettre de vivre une expérience de vie en collectivité.

**

Organisation de la vie quotidienne et des activités pendant le séjour**

Une Journée type

Entre 7h30 et 9h00 : Réveil échelonné de chaque enfants en fonction du rythme de chacun

9h00 : petit déjeuner au centre de vacances

9h45 : Hygiène ( brossage des dents, coiffure et habillage)

10h15 : Chant collectif + activités autour de médias (Attention portés sur les activités manuelles et d’expressions).

11h15 : Temps libre avec propositions d’activités (jeux de société,jeux de raquettes et jeux de ballon).

12h00 : Repas collectifs

13h00 : Hygiène ( brossage des dents,)

13h30 : Départ pour une activité ( Visite de lieux culturelle et /ou balade en pleine nature )

16h00 : Gouter

16h15 : Baignade

18h00 : Temps libre avec propositions d’activités (jeux de société,jeux de raquettes et jeux de ballon).

19h00 : Hygiène ( brossage des dents et douche)

19h30 : Repas Collectifs

20h15 : Rangement et organisation des affaires

20h45 : Veillée

22h00 : Au lit !

Le rôle de l’animateur : l’animateur va tout d’abord veiller à la sécurité physique et morale des jeunes enfants. Ils seront donc très vigilants. Ils seront les piliers de ce séjour en accompagnant les enfants au quotidien pour que ces derniers puissent être à l’aise dans le collectif et gagner en autonomie.

Centre Lou-Riou 130 Chemin de la Moutte, 83990 Saint-Tropez Saint-Tropez 83990 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-10T08:30:00+02:00 – 2023-07-10T22:00:00+02:00

2023-07-14T08:30:00+02:00 – 2023-07-14T22:00:00+02:00

mer 6 ans

https://www.booking.com/hotel/fr/lou-riou.fr.html?activeTab=photosGallery