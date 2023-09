Cet évènement est passé Conférence « La maison maternelle, une histoire de femmes » Centre loisirs Louis Pergaud Crégy-lès-Meaux Catégories d’Évènement: Crégy-lès-Meaux

Seine-et-Marne Conférence « La maison maternelle, une histoire de femmes » Centre loisirs Louis Pergaud Crégy-lès-Meaux, 16 septembre 2023, Crégy-lès-Meaux. Conférence « La maison maternelle, une histoire de femmes » Samedi 16 septembre, 15h00 Centre loisirs Louis Pergaud Conférence : « La maison maternelle, une histoire de femmes ». La maison maternelle de la Tuilerie fut pour de nombreuses jeunes mères une alternative à leur misère économique et sociale et un moyen de reprendre leur vie en main avec leur nouveau-né.

Pour comprendre ce que fut cette structure unique en Seine-et-Marne, rejoignez-nous samedi 16 septembre 2023 à 15 heures. Exposition d’objets anciens, sur le thème des soins à l’enfant au début du XXe siècle, et de jeux d’autrefois pour le jeune public. Centre loisirs Louis Pergaud 1, Chemin de Meaux 77124 Crégy-les-Meaux Crégy-lès-Meaux 77124 Seine-et-Marne Île-de-France +33(0)678190222 https://cregyetsonhistoire.fr http://Facebook.com/cregyetsonhistoire Site de l’ancienne Maison Maternelle de la Tuilerie (gérée par le Conseil général de Seine-et-Marne de 1927 à 1964). Parking du centre commercial à proximité. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

