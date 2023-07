L’atelier d’art Centre Linard Rethel, 12 juillet 2023, Rethel.

Rethel,Ardennes

Ouvert du lundi au jeudi de 14h à 17h et le vendredi de 19h30 à 22h30 Fermé un mois pendant l’été.

Centre Linard Place de l’Octroi

Rethel 08300 Ardennes Grand Est



Open Monday to Thursday from 2pm to 5pm and Friday from 7:30pm to 10:30pm Closed one month during the summer

Abierto de lunes a jueves de 14:00 a 17:00 y los viernes de 19:30 a 22:30 Cerrado durante un mes en verano

Geöffnet Montag bis Donnerstag von 14:00 bis 17:00 Uhr und Freitag von 19:30 bis 22:30 Uhr Einen Monat im Sommer geschlossen

Mise à jour le 2023-06-30 par Ardennes Tourisme