Mer’Aventure Centre l’Estran Le Grand Vieil, 30 octobre 2023, Le Grand Vieil.

Mer’Aventure 30 octobre – 3 novembre Centre l’Estran 30€

Sensibiliser et éduquer les enfants au respect de l’environnement fait partie de nos objectifs.

Développer des activités de sensibilisation à la protection de l’environnement afin que chaque enfant puisse s’approprier des savoirs, des savoirs-être et des savoirs-faire dans le domaine du développement durable et de la transition écologique, en est un autre.

Tous les jours des temps de renforcement des apprentissages seront programmés sur ces thématiques.

Hébergés au centre de vacances de l’Estran situé en bord de plage à Noirmoutier, l’AMAQY vous propose des vacances apprenantes sous le signe de l’aventure. En catamaran ou à cheval lors d’une balade, venez découvrir le bord de mer et développer vos connaissances sur l’environnement et le monde marin de cette île du nord-ouest Vendée.

Centre l’Estran 8 rue de la Giraudière le Viel 85330 NOIRMOUTIER Le Grand Vieil 85330 Vendée Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « http://amaqy.fr/ »}, {« type »: « phone », « value »: « 02.51.37.15.93 »}, {« type »: « email », « value »: « amaqy@amqy.fr »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-30T09:00:00+01:00 – 2023-10-30T23:59:00+01:00

2023-11-03T09:00:00+01:00 – 2023-11-03T18:00:00+01:00

sport nature