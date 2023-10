Tous à la plage Centre L’ESTAQUE MESCHERS SUR GIRONDE, 20 juillet 2023, MESCHERS SUR GIRONDE.

Tous à la plage 20 – 31 juillet Centre L’ESTAQUE Sur inscription. Tarif à partir de 1 143,45 €

Les enfants pourront pratiquer différentes activités selon leur âge.

Pour les 6-12 ans : équitation, pour une approche de l’animal.

Pour les 13-17 ans : laser game et bowling pour partager de bons moments.

Les activités en commun : visite du zoo de la Palmyre pour découvrir de nouvelles espèces animales ; balade en bateau pour découvrir l’Estuaire de la Gironde autrement ; pêche à pieds pour découvrir les espèces qui peuplent le milieu de l’Estuaire ; course d’orientation milieu marin pour apprendre à lire une carte, se repérer dans l’espace et découvrir le milieu marin ; land’art pour découvrir l’art autrement ; randonnées découverte du patrimoine et littoral, pour découvrir les particularités de la côte de beauté.

Consulter le document « Projet éducatif des PEP »

Consulter le document « Protocole sanitaire »

Centre L’ESTAQUE 46, Allée du Trier Têtu, 17132 MESCHERS SUR GIRONDE MESCHERS SUR GIRONDE Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://www.pep-attitude.fr/sejours-enfants-adolescents/sejour/?SEEK_cen_centre=15B »}, {« type »: « phone », « value »: « 0 825 160 055 »}] [{« link »: « https://oasites.s3.eu-central-1.amazonaws.com/colos/projet_educatif.pdf »}, {« link »: « https://oasites.s3.eu-central-1.amazonaws.com/colos/protocole_sanitaire.pdf »}] Entre Océan Atlantique et estuaire, Meschers est une station balnéaire en Entre Océan Atlantique et Estuaire, Meschers est une station balnéaire en bordure de la Gironde, situé à 10 km de Royan. Le bord de mer est formé d’une alternance de falaises calcaires, avec des grottes troglodytiques, offrant à marée basse de larges plages de sable fin. Le centre est implanté à 300 mètres de la plage de Suzac au sein d’un parc arboré et clos de 2 hectares. Les bâtiments, tous de plain pied, accueillent 84 enfants dans des chambres de 2,4 et 8 lits, blocs sanitaires au centre de chauqe structure d’hébergement,3 salles de classe ou d’activités, une salle de restauration. Afin d’accueillir les enfants dans les meilleures conditions d’importants travaux de rénovations ont été effectués et se sont achevés fin 2019.



Dans le cadre de la lutte contre le Coronavirus nous avons mis en place un protocole destiné à garantir la sécurité de chacun. Ci-apès quelques une des mesures adoptées :

– limitation du nombre d’enfants dans le centre,

– adaptation des activités, de l’hébergement, de la restauration,

– acquisition de matériel : essuie mains à usage unique, gels hydroalcoolique, masques, gants, désinfectants virucide…

– recrutement d’animateurs supplémentaires,

– renforcement de l’équipe technique,

– application systématique des gestes barrière,

– fonctionnement en petits groupes tout au long du séjour,

– formation des équipe à la mise en place de ces mesures… Route : autoroute A10 axe Paris/Bordeaux sortie n° 35 (Saintes), puis suivre direction Saujon, Royan sortie n° 36, puis suivre direction Royan.



Train : gare de Royan à 10km (15 min)



Avion : Aéroport de Bordeaux-Mérignac à 120km, aéroport de La Rochelle Île de Ré 86km

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-20T12:00:00+02:00 – 2023-07-21T00:00:00+02:00

2023-07-31T00:00:00+02:00 – 2023-07-31T14:00:00+02:00

230715B100