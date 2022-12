Tout près de la mer centre les salicornes Montmartin-sur-Mer Catégories d’évènement: Manche

Tout près de la mer centre les salicornes, 16 août 2021, Montmartin-sur-Mer. Tout près de la mer 16 – 20 août 2021 centre les salicornes

sur inscriptions

dans le cadre de l’opération « colonies apprenantes » par le Ministère de l’Éducation Nationale. centre les salicornes montmartin sur mer Montmartin-sur-Mer 50590 Manche Normandie Séjour nautique à Montmartin sur Mer. Les objectifs sont les suivants:

– Donner des repères aux enfants pour grandir

– Rapport à l’autre / socialisation

– Renforcer le développement individuel de l’enfant

– Le renforcement des acquis scolaires

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-08-16T09:00:00+02:00

2021-08-20T17:30:00+02:00

