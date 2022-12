NORMANDIE AU BORD DE MER centre les sables d or Gouville-sur-Mer Catégories d’évènement: Gouville-sur-Mer

NORMANDIE AU BORD DE MER centre les sables d or, 19 juillet 2021, Gouville-sur-Mer. NORMANDIE AU BORD DE MER 19 et 30 juillet 2021 centre les sables d or

dans le cadre de l’opération « colonies apprenantes » par le Ministère de l’Éducation Nationale. centre les sables d or 16 IMPASSE DES ROQUERETS 50560 GOUVILLE SUR MER Gouville-sur-Mer Gouville-sur-Mer 50560 Manche Normandie Sur le littoral ouest de la Manche, en Normandie, blotti au creux des dunes, la petite station balnéaire de Gouville-sur-Mer séduira nos jeunes avec son agriculture, sa mytiliculture, son élevage d’oursins, sa pêche et ses parcs ostréicoles. Des activites d’escalade et de kayak de mer permettront a nos jeunes de découvrir la Normandie coté terre et coté mer, sans oublié la visite du Mont St Michel!!

