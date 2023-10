Sensations montagnes Centre LES PLANS Valloire, 3 août 2023, Valloire.

Sensations montagnes 3 – 14 août Centre LES PLANS Sur inscription. Tarif à partir de 900,00 €

Si tu aimes les activités sportives et l’aventure, viens vivre ce séjour 100 % sensations fortes au cœur d’un magnifique village de montagne. Tu auras l’occasion de pratiquer de nombreuses activités sportives de pleine nature mais aussi de vivre des moments collectifs forts comme une montée en télécabine pour aller visiter les sommets environnants ou encore une nuit en bivouac. Des moments de détente et des temps libres seront organisés en fonction des envies du groupe mais aussi les traditionnels grands jeux et veillées.

Au programme :

2 séances d’escalade

1 séance de VTT

1 séance d’accrobranche

1 séance de mountain board

1 randonnée avec un guide

Au fil de ce séjour, des temps d’échange collectif seront organisés pour que les jeunes puissent exprimer leurs attentes ou leurs avis sur le quotidien et la vie du groupe ou encore sur le choix des activités organisés. Cela permet de les rendre acteur de leur séjour.

A travers les activités de pleine nature comme la randonnée, le VTT à assistance électrique ou encore l’escalade, ils pourront acquérir de nouvelles compétences individuelles et collectives, encadrés par des moniteurs diplômés.

Ils seront également sensibiliser à la préservation de l’environnement en découvrant les paysages de la montagne, notamment sa faune et sa flore.

Et enfin, la mixité sociale et culturelle sera favorisé au maximum à travers l’organisation de jeux en équipe ou encore d’ateliers artistiques et d’accès libre à des instruments de musique et à une bibliothèque.

Consulter le document « Projet éducatif des PEP »

Consulter le document « Protocole sanitaire »

Centre LES PLANS Rue des Plans, VALLOIRE Valloire 73450 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « link », « value »: « https://www.pep-attitude.fr/sejours-enfants-adolescents/sejour/?SEEK_cen_centre=50V »}, {« type »: « phone », « value »: « 0 825 160 055 »}] [{« link »: « https://oasites.s3.eu-central-1.amazonaws.com/colos/projet_educatif.pdf »}, {« link »: « https://oasites.s3.eu-central-1.amazonaws.com/colos/protocole_sanitaire.pdf »}] Au pied du mythique col du Galibier rendu célèbre par le tour de France, la station de Valloire a su garder un équilibre entre un développement harmonieux et une nature grandiose et envoutante. Valloire vous propose des vacances de qualité.

Le chalet « Les Plans », exposé plein sud offre de remarquables conditions d’accueil.

Chambres de de 3 à 5 lits avec sanitaires

nombreuses Salles d’activités

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-08-03T15:00:00+02:00 – 2023-08-04T00:00:00+02:00

2023-08-14T00:00:00+02:00 – 2023-08-14T14:00:00+02:00

montagne plein air