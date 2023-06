Le Pradet août 2023 Centre Les Mouettes Le Pradet, 31 juillet 2023, Le Pradet.

Le Pradet août 2023 31 juillet – 23 août Centre Les Mouettes Au quotient entre 15€12 et 24€09 par jour transport compris. Il n’existe pas de tarifs hors transports. Une fois les bons vacances de la CAF pris en compte, une famille au tarif 1 ne paiera plus qu’un montant symbolique.

La Caisse des Ecoles d’Epinay-sur-Seine organise chaque été 2 séjours de 22 jours sur son centre de vacances du Pradet.

Ce centre de vacances appartient à la ville d’Epinay sur Seine et le personnel qui y travaille est embauché par elle que ce soit pour l’animation ou pour la partie technique (cuisinier, serveur, plongeur, etc.)

Notre centre est situé dans la baie de Toulon à 20 mètres du bord de mer et ces séjours sont organisés autour des activités de bord de mer (Planche à voile, catamaran, padle, baignade,etc.) et de la sensibilisation à la découverte et à la préservation de ce cadre naturel, même si certaines activités ne sont pas en lien avec ces thématiques qui ne doivent être un frein ni au plaisir des enfants ni à l’enrichissement qu’elles peuvent leur apporter.

Le centre possege également un parc à vélos d’environ 20 VTT qui permet aux 12 / 14 ans de se déplacer et de découvrir les environs. Nous empruntons principalement la piste cyclable qui va de Toulon à Hyères et les chemins notamment sur la Colle Noire, un site protégé qui abrite entre autres un fort en ruine, vestige de la seconde geurre mondiale et une mine transformée aujourd’hui en musée.

Ces séjours sont prévus pour 50 enfants âgés de 9 à 14 ans avec une volonté de parité filles / garçons et deux tranches d’âge afin de respecter le rythme de vie de chacun.

Les activités proposées, qu’elles soient sportives, artistiques, de découverte de la nature ou simplement ludiques sont, au-delà du plaisir pris par les enfants, le moyen de favoriser une meilleure autonomie, un meilleur « vivre ensemble » et l’apport de connaissances permettant un enrichissement personnel.

Avec de nombreuses activités le rythme du séjour est relativement intense même si en aucun cas nous ne forçons les enfants à participer aux activités sportives de pleine nature.

De même, nous sommes vigilants à toujours mettre en place des moments au cours desquels chaque enfant pourra avoir du temps juste pour lui et également des moments libres pendants lesquels les enfants pourront selon leurs envies, solliciter les animateurs ou avoir un temps entre enfants sans activité formalisée par les adultes.

Bien sûr, ces moments plus informels restent sous la surveillance des adultes avec un niveau d’autonomie adapté à la tranche d’âge.

Centre Les Mouettes Chemin des Mouettes, le Pradet Le Pradet 83220 La Garonne Var Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « link », « value »: « https://www.famille.epinay-sur-seine.fr/ »}, {« type »: « phone », « value »: « 01.49.71.99.30 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-31T18:30:00+02:00 – 2023-07-31T23:59:00+02:00

2023-08-23T00:00:00+02:00 – 2023-08-23T08:30:00+02:00

Vivre ensemble Plaisir