COMPLET – L’aventure à la montagne 8 – 19 juillet Centre LES MAINIAUX Sur inscription. Tarif à partir de 895,00 €

La montagne comme tu en as envie. Parce qu’en vacances, l’important est de pouvoir faire ce qui nous plait, ce séjour est en entière autonomie. Accompagnés par les animateurs, vous construirez votre planning d’activités, votre hébergement, votre mode de transport et vos menus. De vraies vacances, à votre rythme.

Le séjour te permettra de choisir tes activités : kayak, escalade, excursions, randonnée, baignade dans les lacs, VTT, Bivouac ou refuge, canyoning, tir à l’arc Battle Achery, spéléo, via Ferrata, équitation, accrobranche,rafting, mini-camps

Les différentes activités proposées donnent la possibilité de se lancer dans une expédition montagnarde, à la découverte de connaissances qui s’orientent autour des thématiques suivantes :

L’environnement montagnard et les éco-systèmes,

Le développement durable,

Le patrimoine local et l’activité humaine,

La citoyenneté et le vivre ensemble à l’ère du numérique.

Important : le certificat d’aisance aquatique sera indispensable pour pouvoir pratiquer le kayak ou le canyoning.

Centre LES MAINIAUX Centre des PEP de la Mayenne, 38580 LE COLLET D'ALLEVARD LE COLLET D'ALLEVARD Isère Auvergne-Rhône-Alpes Dans les Alpes, en Isère, sur la chaîne de Belledonne, à 1450 mètres d'altitude, à 50 km de Grenoble et Chambéry, le collet d'Allevard offre un panorama unique sur le Mont-Blanc, le massif des Bauges, de la Chartreuse et du Vercors.

Le centre se trouve au centre de la station du Collet d’Allevard en Isère. Il se situe à 55 km de Grenoble et de Chambéry ainsi qu’à 40 km d’Albertville.

Le centre des Mainiaux est entouré par une forêt de conifères et surplombe la vallée du Bréda. Il se trouve au pied des pistes , à 200 m du télésiège de Malatrait et des commerces de la station.

Le centre comprend :

– 22 chambres de 5 lits (2 superposés +1) avec sanitaires collectifs à proximité.

– 8 chambres de 1 à 3 lits pour l’encadrement avec lavabos et douches réservés au personnel.

– 5 salles de classes et d’activités

– documentation pédagogique (livres, DVD, dossiers pédagogiques, cartes en relief…)

– 1 ordinateur par classe avec une connexion internet, télévision, vidéoprojecteur, matériel Hi-Fi, jeux de société, matériel d’activités manuelles…

– 1 grand espace de jeux extérieurs autour du centre. Route : Autoroute A41 via Lyon Chambéry, sortie Pontcharra, puis direction Allevard

Train : gare de Grenoble 41km, de Goncelin 11km ou de Pontcharra 15km

Avion : aéroport de Grenoble Alpes Isère à 91km

