Sports de Pleine Nature 30 octobre – 30 novembre centre les Lutins 85330 NOIRMOUTIER

Entre plages, marais salants, villages… lespaysages de l’île de Noirmoutier n’auront plus aucun secret pour toi.

Au programme, de grandes sorties à vélo pour découvrir le nord de l’île mais aussi le Gois. Avant de filer avec ton pique-nique,prépare ton itinéraire avec les autres jeuneset apprends à utiliser une carte. Embarqueton pique-nique et passe la journée sur les chemins pour observer la faune et la flore de l’île.

Découvre le vent et les façons de le maitriseren pratiquant deux séances de char à voile.

Autres activités possibles : Course d’orientation dans le bois de la Chaise, grands jeux, jeux sportifs sur la plage….

Les jeunes pratiqueront les activités selon un programme établi sur toute la semaine enfonction des conditions météorologiques.

centre les Lutins 85330 NOIRMOUTIER 22 allée des arbousiers Le Grand Vieil 85330 Vendée Pays de la Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-30T08:30:00+01:00 – 2023-10-30T21:00:00+01:00

2023-11-30T08:00:00+01:00 – 2023-11-30T21:00:00+01:00