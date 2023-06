COMPLET – Renoue avec la nature Centre LES FLOTS SANARY SUR MER, 7 août 2023, SANARY SUR MER.

COMPLET – Renoue avec la nature 7 – 12 août Centre LES FLOTS Sur inscription. Tarif à partir de 480,00 €

Ce séjour permettra aux enfants des activités ludiques et sportives, tout en ménageant des temps plus pédagogiques sur le thème de l’environnement. Une thématique forte pour les éco-citoyens d’aujourd’hui et de demain. Chaque groupe d’enfants aura 3 demi-journée de création / expérimentation. A la fin des 5 séjours de l’été 2023, une exposition sera réalisée avec les créations des enfants.

Il est adapté au rythme des enfants et leur permet de profiter d’une région d’exception pour son ensoleillement.

En plus des activités traditionnelles de bord de mer, comme la baignade et la plage, des petits et des grands jeux, des veillées animées. Accrobranches, visite du port de Bandol, pêche à pied.

Consulter le document « Projet éducatif des PEP »

Consulter le document « Protocole sanitaire »

Centre LES FLOTS 340 Allée Thérèse, 83110 SANARY SUR MER SANARY SUR MER Var Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « link », « value »: « https://www.pep-attitude.fr/sejours-enfants-adolescents/sejour/?SEEK_cen_centre=13A »}, {« type »: « phone », « value »: « 0 825 160 055 »}] [{« link »: « https://oasites.s3.eu-central-1.amazonaws.com/colos/projet_educatif.pdf »}, {« link »: « https://oasites.s3.eu-central-1.amazonaws.com/colos/protocole_sanitaire.pdf »}] Au pays de Marcel Pagnol, le centre bénéficie d’une implantation extraordinaire à l’extrémité de la baie de Bandol sur la commune de Sanary sur Mer, à 13 km de Toulon. Il est situé à 50 mètres de la Plage Dorée et dispose d’un parc ombragé de près de 4 000 m2 équipé d’une aire de jeux dédiée (ping pong, tables, volley, pétanque,…).

Les enfants sont hébergés en chambres de 4 à 6 lits. Une gande salle à manger en rez de chaussée et 2 terrasses ombragées permettent la prise des repas en groupes espacés. 4 salles d’activités permettent de travailler en petits groupes, en complément des espaces offerts en plein air dans le parc.



L’ensemble des personnels (technique, administratif et pédagogique) est formé au protocole sanitaires. Une assistant sanitaire Spécial Covid’ sera présent au Centre tout l’été pour rappeler et vérifier l’application du protocole sanitaire, au Centre mais également durant les activités. Route : Autoroute A50, sortie Sanary-Bandol.



Train : Gare de Toulon à 13km



Avion : Aéroport de Toulon-Hyères à 40km, de Marseille à 76km

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-08-07T11:00:00+02:00 – 2023-08-08T00:00:00+02:00

2023-08-12T00:00:00+02:00 – 2023-08-12T14:00:00+02:00

mer foret