Danse sensorielle : La voix du corps Centre les Chemins Ploemel, 25 novembre 2023, Ploemel.

Ploemel Morbihan

Début : 2023-11-25 10:00:00

fin : 2023-11-25 11:30:00

10h à 11h30. Laura Philippot vous propose une exploration corporelle associant sophro-relaxation, conscience corporelle, et son expression créative. Venez découvrir ou approfondir les multiples ressources de votre corps lors d’un retour à soi au cœur du mouvement: Danser à corps joie!

Une rencontre intérieure permettant de mieux ressentir son corps et créer de nouveaux espaces en soi. Vous serez invités à respirer, relâcher, accueillir, exprimer et vous laisser inspirer à travers des exercices guidés et des improvisations dansées.

Participation sur inscription.

Informations et réservations par téléphone, et par mail.

Centre les Chemins Lieu-dit Corn Er-Hoët

Ploemel 56400 Morbihan Bretagne



