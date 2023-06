Aroéven – Cap sur l’Atlantique – 6/12 ans – 2023 centre les Buissonnets Saint-Georges-de-Didonne, 3 août 2023, Saint-Georges-de-Didonne.

Aroéven – Cap sur l’Atlantique – 6/12 ans – 2023 3 – 14 août centre les Buissonnets 920,00 € (Départ Nancy), 920,00 € (Départ Metz), 900,00 € (Départ Lorraine TGV), 820,00€ (sur place), 820,00€ (Angoulème)

déalement situé pour découvrir le milieu marin, St Georges de Didonne, petit village de bord de mer est prêt à t’accueillir pour un cocktail d’amusement et de découvertes aquatiques !

ACTIVITES :

> Pêche à pied

> Baignades à la piscine et dans l’océan

> Activités sportives et nautiques

> Balades dans la pinède

> Visite du Zoo de la Palm yre

> Construction de châteaux de sable

> Grands-jeux et veillées

EQUIPE D’ANIMATION :

L’équipe d’encadrement sera composée de 5 animateur.ice.s diplômé.e.s et stagiaires ainsi que d’un.e directeur.ice diplômé.e, tous seront à même de partager leurs savoir-faire au profit des enfants et des adolescents.

CADRE DE VIE :

Le centre « Les Buissonnets » est implanté au bord de la mer, dans un parc boisé de 8 ha avec accès direct et sécurisé à la plage de Saint-Georges-de-Didonne et une piscine privative. Hébergement réparti en petites chambres avec salle de bains et WC privatifs. Les longues plages de sable fin sont idéales pour la baignade et les jeux de plages. Les abords forestiers sont propices aux balades en vélo

FORMALITÉ :

Certficat d’aisance aquatique

Les Aroéven organisent depuis 70 ans des colonies de vacances et des classes de découvertes, en lien étroit avec des enseignants et en partenariat avec l’Education Nationale

Retrouvez le projet éducatif et les séjours scolaires sur le site www.aroeven.fr

centre les Buissonnets 44 avenue de Suzac 17110 SAINT-GEORGES-DE-DIDONNE Saint-Georges-de-Didonne 17110 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 0383553252 »}, {« type »: « email », « value »: « aroeven.lorraine@aroeven.fr »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.aroeven-lorraine.fr/sejours-de-vacances/sejour/282872 »}] [{« link »: « http://www.aroeven.fr »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-08-03T06:00:00+02:00 – 2023-08-03T23:59:00+02:00

2023-08-14T00:00:00+02:00 – 2023-08-14T19:00:00+02:00

