Pas-de-Calais Séjour franco Allemand CENTRE LES ARGOUSIERS , MERLIMONT Merlimont, 7 août 2023, Merlimont. Séjour franco Allemand 7 et 11 août CENTRE LES ARGOUSIERS , MERLIMONT 150 Cet été, deux groupes de jeunes se rencontrerons afin de participer à un échange Franco Allemand sur le thème des grands enjeux climatiques.

Plusieurs thèmes seront abordés avec : le réchauffement, le dérèglement climatique,afin d’adopter les bonnes pratiques CENTRE LES ARGOUSIERS , MERLIMONT MERLIMONT Merlimont 62155 Pas-de-Calais Hauts-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

