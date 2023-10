Sport et découvertes sur la Côte d’Opale Centre les Argousiers Merlimont Catégories d’Évènement: Merlimont

Pas-de-Calais Sport et découvertes sur la Côte d’Opale Centre les Argousiers Merlimont, 23 octobre 2023, Merlimont. Sport et découvertes sur la Côte d’Opale 23 – 27 octobre Centre les Argousiers Il s’agit d’un séjour pour 12 jeunes de 14 à 17 ans, sur la Côte d’Opale, dans la ville de Merlimont. Pendant 5 jours, du 23 octobre au 27 octobre 2023, ils seront amenés à s’initier au char à voile, à découvrir les environnements de la région en l’explorant et en participant à diverses animations. L’hébergement sera au centre de vacances « Les Argousiers ». Centre les Argousiers Merlimont Merlimont 62155 Pas-de-Calais Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.facebook.com/maisonquartiercaramel/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-23T08:00:00+02:00 – 2023-10-23T23:59:00+02:00

2023-10-27T00:00:00+02:00 – 2023-10-27T13:30:00+02:00 char à voile merlimont Club nautique de Merlimont Détails Catégories d’Évènement: Merlimont, Pas-de-Calais Autres Lieu Centre les Argousiers Adresse Merlimont Ville Merlimont Departement Pas-de-Calais Age min 14 Age max 17 Lieu Ville Centre les Argousiers Merlimont latitude longitude 50.455306;1.614809

Centre les Argousiers Merlimont Pas-de-Calais https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/merlimont/