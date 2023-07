Séjour Frioul Holidays Centre Léo Lagrange Marseille Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône

Marseille Séjour Frioul Holidays Centre Léo Lagrange Marseille, 7 août 2023, Marseille. Séjour Frioul Holidays 7 – 12 août Centre Léo Lagrange Programme du séjour : Bapteme de plongé

Kayak en mer

Paddle en mer

Grand jeux olympiades

Snorkeling Centre Léo Lagrange ile du Frioul, Marseille Marseille 13007 7e Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « email », « value »: « c.oubreyrie@cscmaximin.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-08-07T09:30:00+02:00 – 2023-08-07T23:00:00+02:00

2023-08-12T08:00:00+02:00 – 2023-08-12T18:00:00+02:00 Sport marin Détails Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône, Marseille Autres Lieu Centre Léo Lagrange Adresse ile du Frioul, Marseille Ville Marseille Departement Bouches-du-Rhône Age min 11 Age max 17 Lieu Ville Centre Léo Lagrange Marseille

Centre Léo Lagrange Marseille Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/marseille/