Colo adrénaline Centre Léo Lagrange Borda-Zahar Ciboure

Pyrénées-Atlantiques

Colo adrénaline Centre Léo Lagrange Borda-Zahar, 22 août 2022, Ciboure. Colo adrénaline 22 – 27 août Centre Léo Lagrange Borda-Zahar dans le cadre de l’opération « colonies apprenantes » par le Ministère de l’Éducation Nationale. Centre Léo Lagrange Borda-Zahar Borda Zahar 8 r Simone Ménez, 64500 Ciboure Ciboure Ciboure 64500 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine La colo Adrénaline en quelques mots c’est : – des activités telles que la randonnée palmée, le rafting, un bivouac en montagne ; – la Découverte de la culture basque et de la diversité de ses paysages, de sa faune et de sa flore (réserve montagneuse) ; – Une bouffée d’oxygène avant la rentrée, reconnexion avec la nature – Une semaine entre mer et montagne, entre agitation et quiétude ; Objectifs pédagogiques : – créer une expérience où la mixité de genre et sociale est au rendez-vous ; – faciliter la mobilité reproductible avec exclusivement des transports en communs (TGV, TER, BUS) ; – allier sensation et déconnexion ; – succiter l’esprit de groupe : les activités sont un support, tout comme les repas mais aussi veillées à l’expérience collective ; – s’appuyer sur les règles de vie quotidienne pour favoriser l’implication, la participation de tous et le respect.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-08-22T07:00:00+02:00

2022-08-27T23:00:00+02:00

Lieu Centre Léo Lagrange Borda-Zahar Adresse Borda Zahar 8 r Simone Ménez, 64500 Ciboure Ciboure Ville Ciboure Age minimum 15 Age maximum 17

