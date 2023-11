Téléthon 2023 : balades « baptêmes » voitures sport et collection Centre Leclerc Rivières Catégories d’Évènement: Charente

Rivières Téléthon 2023 : balades « baptêmes » voitures sport et collection Centre Leclerc Rivières, 9 décembre 2023, Rivières. Rivières,Charente Balades baptêmes voitures sport et collection : MG, Triumph, Lotus, Jaguar, Corvette, Mustang….

2023-12-09 10:00:00 fin : 2023-12-09 . EUR.

Sports and classic car baptisms: MG, Triumph, Lotus, Jaguar, Corvette, Mustang… Primeros paseos en coches deportivos y clásicos: MG, Triumph, Lotus, Jaguar, Corvette, Mustang… Fahrten mit Taufen von Sport- und Sammlerautos: MG, Triumph, Lotus, Jaguar, Corvette, Mustang… Mise à jour le 2023-11-02 par Office de Tourisme La Rochefoucauld Porte du Périgord Détails Catégories d’Évènement: Charente, Rivières Autres Lieu Centre Leclerc Adresse Centre Leclerc Route de Limoges Ville Rivières Departement Charente Lieu Ville Centre Leclerc Rivières latitude longitude 45.752608;0.385342

