VERCORS EN L'AIR 31 juillet – 13 août CENTRE LE VERCORS

980

dans le cadre de l'opération « colonies apprenantes » par le Ministère de l'Éducation Nationale. CENTRE LE VERCORS LA BALMETTE Villard-de-Lans 38250 Isère Auvergne-Rhône-Alpes Villard-de-Lans, situé à 31 km de Grenoble, est une station touristique au cœur

du parc régional du Vercors, bénéficiant d’un climat privilégié à 1000 m d’alti tude. Le centre se situe sur un terrain arboré. Il propose tout le confort néces saire à l’accueil des groupes enfants et adolescents. Les chambres de quatre

lits sont équipées de sanitaires complets. La vue des chambres s’ouvre sur la

montagne environnante. Le centre dispose de nombreuses salles d’activités et

d’une vaste salle de restaurant. A proximité : centre aquatique, piscine, pati noire artificielle, pharmacien et cabinet médical.

