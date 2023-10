Concilier allaitement et travail : Agir en faveur des parents Centre le Sart – Pavé de Lille Villeneuve-d’Ascq Catégories d’Évènement: Nord

Villeneuve-d'Ascq Concilier allaitement et travail : Agir en faveur des parents Centre le Sart – Pavé de Lille Villeneuve-d’Ascq, 21 octobre 2023, Villeneuve-d'Ascq. Concilier allaitement et travail : Agir en faveur des parents Samedi 21 octobre, 10h00 Centre le Sart – Pavé de Lille Entrée libre et gratuite L’association du Centre le Sart-Pavé de Lillle organise une matinée d’information à l’occasion de la 26ème semaine mondiale de l’allaitement. Venez boire un café avec nous et, dans une ambiance decontractée, profiter de ce moment d’échanges et d’information sur « Comment concilier allaitement et travail : Agir en faveur des parents ». L’atelier sera animé par notre super Infirmière Puéricultrice Valérie. Atelier libre et gratuit. A destination de tout public : jeunes parents, grands-parents, assistantes maternelles, professionnels de santé, employeurs,…

Venez nombreux !! Centre le Sart – Pavé de Lille 35 avenue du sart Villeneuve-d’Ascq 59491 Nord Hauts-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-21T10:00:00+02:00 – 2023-10-21T12:00:00+02:00

