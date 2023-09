Mon corps après l’accouchement Centre le Sart – Pavé de Lille Villeneuve-d’Ascq, 16 octobre 2023, Villeneuve-d'Ascq.

Le Centre Le Sart – Pavé de Lille vous propose un atelier sur un sujet encore peu abordé mais essentiel dans la vie de jeunes mamans : « Mon corps après l’accouchement ».

A l’instar de la grossesse, le post-partum amène des changements tant émotionnel, psychique que physique. Votre corps maternel a besoin de temps pour remettre tous les organes à leur place, et c’est au cours de ce fameux quatrième trimestre que vous pouvez réapprivoisez votre corps grâce aux mouvements, tant corporels que respiratoires et tendre vers un bien-être psychocorporel. Dans cet atelier, Fanny Vastesaeger (kinésithérapeute) et Jessica Da Silva (Psychomotricienne) vous proposent :

– De comprendre les mécanismes physiologiques liés au post-partum

– Des conseils et exercices pratiques pour retrouver sa forme incluant étirements, postures et renforcement pour faciliter notamment l’allaitement, le portage dans les trois premiers mois

– Un moment de partage, d’échanges dans cette période si particulière entre jeunes mamans

Centre le Sart – Pavé de Lille 35 avenue du sart Villeneuve-d'Ascq 59491 Nord Hauts-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-16T14:30:00+02:00 – 2023-10-16T16:00:00+02:00

