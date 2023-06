FORT BOYARD EN VUE Centre le moulin d’Oléron Les Allards, 18 juillet 2023, Les Allards.

FORT BOYARD EN VUE 19 – 30 juillet Centre le moulin d’Oléron TRANSPORT INCLUS: Tarif calculé en fonction du quotient familial au départ de Bondy : A (3,97 €/ jour) et K (43,08€ / jour) et hors commune (51,7 €/ jour)

Ce séjour s’adresse particulièrement aux enfants qui passe de l’élémentaire au collège, afin de faciliter ce passage.

La Ville de Bondy propose ce séjour de vacances à l’île d’Oléron avec une thématique inspirée de Fort Boyard.

Les colos apprenantes à l’île d’Oléron offrent aux jeunes l’opportunité de vivre une aventure dans l’univers de Fort Boyard. Les activités proposées s’inspirent de ce célèbre jeu télévisé et permettent aux participants de relever des défis ludiques et éducatifs.

Pendant leur séjour, les jeunes auront l’occasion de découvrir l’île d’Oléron, ses paysages et sa richesse naturelle. Ils participeront également à des activités axées sur le développement durable, mettant l’accent sur la préservation de l’environnement.

Les animateurs qualifiés et expérimentés encadreront les jeunes tout au long du séjour, en veillant à ce qu’ils profitent de chaque moment et en favorisant leur épanouissement personnel.

Une colonie où tout peut se jouer et rien ne sera gagné d’avance ! Dans un décor crée par les jeunes, l’objectif sera de trouver les 7 clefs pour avoir accès à la salle du trésor grâce à un super jeu de l’oie, mais attention au case mystères, aux cases chances et aux cases malus! les jeunes pourront rebondir grâce aux activités comme alerte rouge, le parcours de l’aveugle, etc. Méfiez-vous des énigmes farfelues du père Fouras qui interviendra chaque matin et qui observera de son phare !

Centre le moulin d’Oléron Route des Huîtres, 17550 Dolus-d’Oléron Les Allards 17550 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « http://www.bondy.fr »}, {« type »: « email », « value »: « accueilfamille@bondy.fr »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.ville-bondy.fr/vivre-a-bondy/enfance-et-vie-scolaire/vacances/accueil-de-loisirs-pendant-les-vacances/ »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-19T00:00:00+02:00 – 2023-07-19T23:59:00+02:00

2023-07-30T00:30:00+02:00 – 2023-07-30T23:59:00+02:00

SPORT nature