Odyssée Nautique Centre LE COSSE LE GRAU D’AGDE, 20 juillet 2023, LE GRAU D'AGDE.

Odyssée Nautique 20 – 24 juillet Centre LE COSSE Sur inscription. Tarif à partir de 500,00 €

Si tu as envie de tester différentes expériences sportives et nautiques comme le Kayak de mer, le Paddle, le Canoë, direction Le Grau d’Agde. Nous te réservons plein d’activités et de sorties sous le soleil de la Méditerranée. Sensations Sportives garanties !

Les activités suivantes te sont proposées :

1 journée à Aqualand avec ses toboggans sensationnels.

1 séances d’activités nautique (paddle, voile, canoé)

Plage, farniente, sports de plage,

Barbecue, fête d’ados, soirée à thème, activités sportives et artistiques, sorties.

Vivre ensemble, former un groupe, partager, choisir, décider de ce que seront nos vacances pour en faire un séjour unique.

Et repartir avec des souvenirs plein la tête et des amis de divers horizons !

Information complémentaire :

-Certificat d’aisance aquatique

Centre LE COSSE Chemin de l'Agenouillade, 34300 LE GRAU D'AGDE LE GRAU D'AGDE Hérault Occitanie A 900m de la mer méditerranée et du centre-ville, le centre Le Cosse est idéalement placé pour permettre aux enfants de découvrir ou redécouvrir la mer, les jeux de plage et de profiter des activités propres au milieu marin. La côte rocheuse du Cap-d' Agde à 5 km est unique en son genre. Elle permet une pêche à pied avec les enfants et elle offre une biodiversité des plus riche, idéale pour réaliser nos aquariums.



Situé au cœur de la petite station balnéaire familiale du Grau d’Agde, le centre est construit sur un terrain clos de 1 hectare qui permet aux enfants de jouer dans de grands espaces en toute sécurité : mini terrain de foot, table de ping-pong, terrain de volley et badminton, boulodrome sur un terrain de 1 hectare.



Nos séjours de vacances sont adaptés aux exigences de la présence du COVID 19 sur notre territoire.



La configuration du centre est adaptée avec ses nombreux coins d’activités en extérieur, l’équipe d’animation a été renforcée et formée aux gestes barrières.

Les activités sont réfléchies et organisées en fonction de cet impératif. Elles allient jeux, moments ludiques mais aussi des activités sportives, culturelles et de remobilisation des enfants autour d’activités de découvertes.

Ces activités se passent à proximité du centre, durant tout le séjour les enfants évolueront en petits groupes de vie.



Salle à manger et terrasse ombragée pour les repas. Salles d’activités dédiées par petits groupes.

Chambres pour 4 à 6 enfants. Route : autoroute A9 à 12 km du centre, A75 à 20 km



Train : TGV en gare d’Agde à 6km du centre (10min)



Avion : Aéroport de Béziers Cap d’Agde à 16km

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-20T15:00:00+02:00 – 2023-07-21T00:00:00+02:00

2023-07-24T00:00:00+02:00 – 2023-07-24T11:00:00+02:00

