Bleu Méditerranée Centre le Cosse, 15 août 2021, Agde.

Bleu Méditerranée 15 – 26 août 2021 Centre le Cosse

Centre le Cosse Chemin de l’agenouillade 34300 le Grau d’Agde Grau d’Agde Agde 34300 Hérault Occitanie

Plage, soleil, projets d’enfants, fun : vive les vacances !

Ce séjour s’adresse aux enfants de 6 à 12 ans. Ils sont répartis en 3 groupes, les 6/8 ans, les 9/10 ans et les 10/11 ans avec au maximum 25 enfants par groupes et disposant chacun de leur propre étage d’hébergement.

Les différentes activités sont basées autour de la découverte du milieu marin de manière ludique afin d’apprendre tout en passant des vacances agréables. Ils profitent également des joies de la plage. Les grands jeux et les veillées permettent à tous les enfants de se retrouver ensemble et de vivre des vacances en groupes.

Spécialement pour les 6/8 ans :

Une sortie pédagogique en mer à bord d’un grand catamaran : le Sea Explorer, issu de la pédagogie Montessori, une journée à thème « corsaires et pirates » pour comprendre comment vivaient les marins autour de Agde, une visite de la criée aux poissons du Grau d’Agde et participation à un atelier de manipulation des animaux marins et une demi-journée d’accrobranche dans la réserve du Mont Saint-Martin.

Spécialement pour les 9/12 ans :

Une sortie plongée Palmes-Masque-Tuba encadrée par l’équipe du « Sentier Sous-Marin » du Cap d’Agde pour découvrir la richesse des fonds marins et des herbiers de posidonie, ainsi qu’une journée de canoë au milieu de la nature dans la vallée de l’Orb après une nuitée en camping lors d’un mini-camp.

Encadrement

1 directeur de centre DESJEPS

1 directeur de séjour spécialisé environnement marin

1 Assistant Sanitaire diplômé

1 Adjoint (Minimum BAFA + Expérience)

4 Animateurs dont 3 BAFA

Infos Pratiques

10-12 ans :

Certificat d’aisance aquatique

Certificat du médecin pour la plongée en apnée et autorisation parentale

Environnement

Embouchure de l’Hérault

Soleil et plages de sable fin

Proximité du centre ville et de milieu naturel sensible

Centre convivial refait en 2016



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-08-15T14:00:00+02:00

2021-08-26T14:00:00+02:00