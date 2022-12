Cap Méditerranée Centre le Cosse, 7 juillet 2021, Agde.

Cap Méditerranée 7 – 18 juillet 2021 Centre le Cosse

dans le cadre de l’opération « colonies apprenantes » par le Ministère de l’Éducation Nationale. handicap intellectuel;handicap moteur;handicap visuel;handicap auditif;handicap psychique ii;mi;vi;hi;pi

Centre le Cosse Chemin de l’agenouillade 34300 le Grau d’Agde Grau d’Agde Agde 34300 Hérault Occitanie

D’abord on forme un groupe; un directeur adjoint, 4 animateurs et 28 jeunes : tous dans le même bateau.

On apprend à se connaitre, partager, à accepter les différences et les spécificités de chacun. Puis, on se réunit, une demi-heure chaque jour, pour échanger, proposer, décider, entreprendre car c’est nos vacances! Enfin, on profite, on délire, on partage, on s’éclate…Pour enfin repartir avec des souvenirs plein la tête et le sentiment d’avoir vécu un truc à part.

Un séjour que les ados peuvent vivre à leur rythme, ateliers libres le matin en parallèle du petit déjeuner pour que chacun puisse dormir autant qu’il le souhaite afin d’être en pleine forme pour découvrir les richesses de la méditerranée et les multiples activités proposées.

Au programme :

– Chaque jour, la possibilité d’aller à la plage (baignade, farniente, sport de plage…)

– Journée à Aqualand avec ses toboggans sensationnels.

– Fête d’ados, soirées à thème (hamburger / barbecue / pizzas…), soirée cabaret

– Plongée en apnée sur le sentier sous-marin du cap

– Parcours en canoë en rivière dans le cadre d’un mini-camp avec bivouac d’une nuit au bord de l’Orb.

– Une sortie au choix avec un budget alloué pour réaliser son projet d’activité (paddle, flyfish, balade en mer sur un voilier, water-jump, bouée tractée, aquapark etc…)

– Balade en ville, marché du Grau d’Agde, ateliers artistiques (chant, rap, danse….)

– Et ce qu’on a envie de faire de nos vacances….

Encadrement :

1 directeur de centre DESJEPS

1 directeur de séjour spécialisé environnement marin

1 Assistant Sanitaire diplômé

1 Adjoint (Minimum BAFA + Expérience)

4 Animateurs dont 3 BAFA

Environnement

Embouchure de l’Hérault

Soleil et plages de sable fin

Proximité du centre ville et de milieu naturel sensible

Centre convivial refait en 2016



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-07T14:00:00+02:00

2021-07-18T14:30:00+02:00